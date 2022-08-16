Власти Крыма сообщили о детонации боеприпасов в Джанкойском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детонация боеприпасов. Архивное фото

На севере Крыма произошла детонация боеприпасов на складе, сообщила администрация поселения Майское. Как передает ТАСС, жителей населенного пункта эвакуируют в связи с инцидентом.

Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов, — сообщили в администрации сельского поселения.

Там также уточнили, что часть людей выехала из населенного пункта на личных машинах или с соседями. Тех, кто пока не может этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти вывезут на автобусах.

Взрывами повыбивало все окна. Это прямо рядом с селом, старая ферма, и с неё вот это всё горит. Шесть утра, — сообщила местная жительница.

Ранее сообщалось, что в Майском загорелась трансформаторная подстанция. Местные жители услышали громкий хлопок. На место инцидента выехал губернатор региона Сергей Аксенов.

Ранее стало известно, что после серии взрывов на аэродроме в районе посёлка Новофедоровка на западе Крыма президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём он сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».