На севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов

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На севере Красноярского края в селе Ярцево в Енисейском районе произошел разлив нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Вылилось около 10–12 тонн дизельного топлива. В связи с этим был введен режим ЧС.

В 14:00 (10:00 мск) 17 января администрацией Енисейского района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов на складе временного хранения ГСМ ООО «Енисейэнергоком» в селе Ярцево, — говорится в сообщении.

В западной части Таиланда на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер Smooth Sea 22, в результате чего восемь рабочих пропали без вести. На момент происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание на верфи, а баки были пусты.

Сотрудники МЧС ликвидировали разлив мазута в Азовском море. Там добавили, что акватория моря полностью очищена от нефтепродуктов. К ликвидации аварии были привлечены 40 человек и 12 единиц техники.