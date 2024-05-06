На севере Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров Мэр Дубровин: режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Братском районе Иркутской области с 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами, написал в своем Telegram-канале мэр района Александр Дубровин. По его словам, борьба со стихией осложняется сильным ветром, который разгоняет огонь на большую территорию.

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 (14:00 по мск) сегодня, 6 мая. Напомню, в Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители, — пояснил Дубровин.

Ранее служба Авиалесоохраны отчиталась о ликвидации 61 лесного пожара в разных регионах России. По состоянию на ночь 6 мая на территории страны бушевало 43 лесных пожара на площади 70 803 гектаров, площадь ликвидированных возгораний составила 3398 гектаров.

До этого в Бурятии сообщили о наступлении мощных лесных пожаров, которые были зафиксированы в последних числах апреля. По словам главы республики Алексея Цыденова, основной причиной пожаров стали обрывы проводов, вызванные шквалистым ветром.

Также мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее сообщал, что огонь от лесных пожаров перекинулся на жилые дома. Он добавил, что в городе и области проводится экстренная эвакуация, и предупредил о проблемах с электроснабжением.