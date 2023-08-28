На Серафимовском кладбище в Петербурге поставили рамки металлоискателей

Фото: t.me/concordgroup_official

Правоохранители установили рамки металлоискателей на Серафимовском кладбище в Петербурге. По данным Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», это одно из возможных мест захоронения связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего во время авиакатастрофы 23 августа в Тверской области.

Как считает канал, таким образом идет подготовка к похоронам петербургского предпринимателя. Однако что именно будет происходить завтра, 29 августа, на кладбище, неизвестно.

Также появилась информация, что к похоронам готовят еще Богословское, Северное и Смоленское кладбища. Однако там не замечено очевидных приготовлений, как около Серафимовского. По данным канала, хоронить будут пятерых человек, погибших в авиакатастрофе.

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена. В первые дни после падения самолета смерть предпринимателя не подтверждалась, однако 27 августа в Следственном комитете России заявили, что все тела погибших были опознаны, Пригожин признан жертвой авиакатастрофы по результатам молекулярно-генетической экспертизы.