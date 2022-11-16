На сбившего ребенка в Сибири депутата ЕР завели еще одно дело На сбившего ребенка в Сибири депутата Мамонтова завели дело об административном правонарушении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На депутата «Единой России» Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика в Татарске, завели еще одно дело, сообщает KP.RU. Помимо того, что мужчина является обвиняемым по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, он также может понести административную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что обвиняемому за это грозит штраф от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Дело передано в Татарский районный суд. Мамонтову грозит штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — пояснили в ведомстве.

30 октября Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить ребенка на ноги, однако не смог этого сделать. Затем он сел в автомобиль и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. «Единая Россия» следом заявила, что «с позором» исключит депутата.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы он вызвал скорую, однако тот уехал. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.