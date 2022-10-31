На сбившего ребенка депутата «Единой России» завели уголовное дело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На депутата «Единой России» Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места преступления, завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщает РИА Новости. По информации агентства, чиновнику может грозить наказание вплоть до одного года колонии строго режима.

Уголовное дело по статье «Оставление в опасности» (до 1 года колонии) завели на депутата в Новосибирской области, который сбил 6-летнего ребенка и уехал, — написали в Telegram-канале агентства.

ДТП произошло в воскресенье, 30 октября. Ребенок был госпитализирован, возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Кроме того, в районном отделении полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», проводится уголовно-процессуальная проверка.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы. Глава Татарского муниципального района Юрий Вязов сообщил, что лично возьмет на контроль оказание помощи пострадавшему мальчику.

Ранее в Сети появилось видео самого ДТП. Сбив ребенка, мужчина вышел из машины и попытался поставить его на ноги, однако не смог этого сделать, сел в автомобиль и уехал.