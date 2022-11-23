На Сахалине заработал цех по производству беспилотников

Фото: t.me/limarenko_official

Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко. По его словам, здесь собирают модель квадрокоптера, управлению которой бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне. Уже до конца года планируется собрать 100 беспилотников, а по мере расширения цеха выпуск дронов доведут до 300 единиц в месяц.

Сегодня посетил открывшийся на Сахалине цех по производству беспилотников. Новая линия развернута на базе регионального ИТ-парка, — написал глава региона.

Ранее российские вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине начали применять против украинской пехоты и легкобронированой техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет», имеющие усиленную боевую часть. Эти дроны используют для поражения украинских войск в укреплениях открытого типа, а также для уничтожения гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.

Как уточнил военный эксперт Сергей Хатылев, дроны-камикадзе «Ланцет» превосходят американские Switchblade 300 как минимум в двух показателях: вес американского дрона составляет всего 2,5 кг, в то время как отечественный «Ланцет» весит в два раза больше. При этом заряда аккумулятора российским беспилотникам хватает на 60 минут полета против всего 15 минут у американского Switchblade. Хатылев добавил, что армия РФ активно использует дроны-камикадзе для уничтожения французских гаубиц Caesar и американских РСЗО HIMARS.