На Сахалине задержали подозреваемого в госизмене мужчину

Фото: shutterstock.com

На территории Сахалинской области задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене, сообщает Sakh.Online со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по региону. По данным спецслужб, задержанный планировал выехать на Украину через третью страну. Уже там он хотел вступить в воинское формирование и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу.

У супругов по месту жительства были изъяты «предметы шпионской деятельности». В отношении пары также возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе допросов подозреваемая женщина созналась, что передала спецслужбам Украины чертежи за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.