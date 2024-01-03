На Сахалине вспыхнул ремонтный бокс Пожар охватил бокс для ремонта техники на территории ДРСУ в Корсакове

Пожар произошел в боксе для ремонта техники на территории Дорожного ремонтного строительного управления (ДРСУ) города Корсакова Сахалинской области, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС. Там отметили, что площадь возгорания составляет 150 кв. м.

На месте работают 12 человек личного состава и две единицы техники. Причем первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала фотографии последствий пожара, который произошел ночью в природно-историческом парке «Москворецкий» на западе столицы. На одном из фото видны само возгорание и работа пожарных. По информации ведомства, пожар вспыхнул в здании, предназначенном для хранения технического оборудования и инвентаря спорткомплекса. Парк является особо охраняемой природной территорией.

До этого жилой дом загорелся на проспекте Мира, 124, корпус 12, в Москве. Жителей дома эвакуировали. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможных. На Маломосковской улице организовали пункт временного размещения в школе. Точное количество эвакуированных не уточнялось.

Также стало известно о пожаре в ангаре, расположенном на западе Москвы. По имеющимся данным, возгорание произошло на Крылатской улице, где находится склад с дизельным топливом. Огонь успел распространиться на площадь 800 квадратных метров.