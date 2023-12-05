На Сахалине военного приговорили к шести годам колонии «за трусость» Суд на Сахалине приговорил сбежавшего с СВО военного к шести годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбежавший из зоны специальной военной операции (СВО) военнослужащий приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. На заседании установлено, что подсудимый самовольно покинул часть во время мобилизации «из личной трусости». Осужденного лишили звания ефрейтора гвардии и взяли под стражу в зале суда.

За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 10 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве. Он трижды покидал воинскую часть, причем в одном из случаев дольше, чем на месяц. Это вызвало подозрения, что мужчина решил уклониться от прохождения военной службы. Сам осужденный обосновал свое отсутствие в части ссорами с женой. При этом супруга свидетельствовала против него в суде.

В ноябре также Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы. При назначении наказания инстанция учла, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ исполнять боевые задачи.