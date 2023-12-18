На Сахалине водитель такси высадил клиента и наехал на него

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Сахалинской области попал в больницу после поездки на такси, сообщает региональное управление МВД. Водитель высадил клиента, а затем наехал на него при развороте.

Инцидент произошел в городе Холмске. Водитель такси доставил местного жителя по указанному адресу, клиент покинул автомобиль. Затем таксист стал разворачиваться, чтобы выехать с парковки, но не убедился в безопасности маневра и наехал на пострадавшего.

Водитель услышал удар и вышел из авто, увидев на земле клиента, который ранее вышел из такси. Он попытался поднять мужчину, но у него была травмирована нога. Позднее выяснилось, что у пострадавшего перелом конечности. В больнице его состояние оценили как тяжелое. Против таксиста завели уголовное дело.

Ранее на МКАД из-за столкновения грузовиков произошло ДТП с участием двух такси с пассажирами. Авария произошла, когда один грузовой автомобиль подрезал второй. Никто из ехавших в этих транспортных средствах серьезно не пострадал.

Также сообщалось, что в Москве таксист обманул участника специальной военной операции. Мужчина поймал машину в Ясенево, направляясь домой в отпуск по случаю контузии, рассчитался наличными, а сдачу получил купюрами «банка приколов». Установить, что деньги фальшивые, удалось не сразу. Отпустив такси, боец пошел в храм, где на сдачу купил свечи — тогда все и выяснилось.