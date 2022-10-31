На Сахалине урезали программу праздников, чтобы поддержать мобилизованных Власти Сахалина резко сократили бюджетные расходы на праздники для поддержки мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Сахалинской области решили урезать программу новогодних праздников и сократить расходы на мероприятия, рассказали «Коммерсанту» представители регионального правительства. Отказ объясняется необходимостью оказания поддержки мобилизованным россиянам, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции. В течение последних лет на территории региона проводилось множество массовых мероприятий в канун праздников, однако на этот раз бюджетные средства было решено сэкономить.

Необходимо сделать все, чтобы военнослужащие, направляющиеся в зону СВО, были полностью экипированы, получили необходимую подготовку и не беспокоились о своих близких, — сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что средства, сэкономленные на отказе от праздничных мероприятий, местные власти направят на решение приоритетных задач. В муниципалитеты уже направили такие же рекомендации.

Областной центр также не станет проводить некоторые мероприятия в новогоднюю ночь. Так, в Южно-Сахалинске отменили гуляния на площади Ленина. Кроме того, на этот раз граждане не увидят привычные фейерверки. Утренники, мастер-классы для детей и семей мобилизованных горожан, военнослужащих, сотрудников Росгвардии будут проведены.

Ранее стало известно, что расходы краевого бюджета Забайкалья на праздничную новогоднюю атрибутику урежут для помощи отправившимся в зону СВО жителям региона, сообщал руководитель пресс-службы правительства региона Роман Шадрин. По его словам, в Забайкалье не отменят новогодние празднования, но на покупку праздничной атрибутики, иллюминации и фейерверков траты планируется предельно сократить