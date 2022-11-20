На Сахалине срочно демонтируют подъезд дома, где взорвался газ

Фото: СК РФ

В поселке Тымовское срочно демонтируют первый подъезд дома, в котором произошел взрыв — соответствующее решение приняли специалисты, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в ином случае это может быть чревато дальнейшим разрушением.

Сейчас принято решение — срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения, — пояснил Лимаренко.

Глава региона также отметил, что если эксперты дадут заключение о том, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, то дом ждет капитальный ремонт. По его словам, после оценки специалистов службы приведут здание в порядок, в частности крышу, фасад и коммуникации.