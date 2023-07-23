На Сахалине спасли туристку, пострадавшую на Курильской гряде

Фото: Главное управление МЧС России по Сахалинской области

Спасатели нашли и эвакуировали туристку, которая пострадала на Курильской гряде, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале. Уточняется, что ей оказали первую медицинскую помощь, а затем на катере доставили в Южно-Курильск для передачи экипажу скорой помощи.

Спасатели МЧС России нашли и эвакуировали пострадавшую на Курильской гряде туристку. По лесу и сопке спасатели принесли ее на носилках почти три км, затем переправили на катере до ближайшего населенного пункта. Туристка госпитализирована, — говорится в сообщении ведомства.

МЧС добавляет, что туристка путешествовала в составе незарегистрированной тургруппы из 25 человек по маршруту Горячий Пляж — «Водопад тысяча капель». Во время похода участница группы повредила ногу, после чего об этом сообщили центру управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ. Отмечается, что к месту происшествия немедленно выдвинулась спасательная группа.

Ранее в Петровском фарватере около намыва на Васильевском острове потерпело крушение судно, на нем находились девять человек. На помощь частному катеру пришили суда МЧС и поисково-спасательной службы. Спасатели эвакуировали с катера шесть человек, еще двоих взяли на борт проходящие мимо корабли. Еще одного человека извлекли из воды, позднее он скончался в больнице.