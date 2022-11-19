На Сахалине сообщили о взрыве газа в жилом доме в Тымовском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сахалинские СМИ сообщают о мощном взрыве в жилом доме в поселке Тымовское. По предварительным данным, в доме взорвался газ, сообщает ИА Сах.ком.

Происшествие случилось на улице Библиотечной, 6а. В результате взрыва часть дома обвалилась и начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные. На кадрах, которые публикуют очевидцы происшествия, видно, как над домом поднимается большой столб дыма. Также очевидцы сообщают о пострадавших. Уточняется, что дом не газифицирован и взорваться мог газовый баллон.

Информацию о взрыве газа подтвердило ПСО. Взрывной волной разрушен целый подъезд. По предварительным данным, под завалами могут оставаться шесть человек. На месте работают все оперативные службы, в Тымовский район вылетают губернатор и другие чиновники.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Пензе. В результате происшествия один человек погиб, еще один был травмирован.