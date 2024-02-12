В российском регионе юный сноубордист врезался в инструктора и впал в кому На Сахалине юный сноубордист впал в кому после столкновения с тренером

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несовершеннолетний сноубордист впал в кому, после того, как столкнулся с тренером во время тренировки на Сахалине, сообщает Telegram-канал «Точка Отсчета». Это произошло на территории комплекса «Горный воздух».

По данным канала, 11 февраля 16-летний юноша, двигаясь по трассе «Запад верх», влетел в инструктора, который проводил занятие с детьми. Прибывшие сотрудники комплекса нашли сноубордиста в бессознательном состоянии. Пострадавшего госпитализировали, применив превентивные меры по его фиксации, а с наставника взяли объяснения по поводу случившегося.

Ранее во время конной тренировки в Санкт-Петербурге на девочку-подростка упала лошадь. Пострадавшую доставили в больницу. Там ей диагностировали перелом ключицы, ушиб легкого и правосторонний пневмоторакс. Ее состояние на тот момент оценивалось как средней тяжести.

В ноябре в одном из московских фитнес-клубов 15-летняя девочка получила ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Рана в районе ключицы оказалась сквозной, пострадавшую госпитализировали.

В декабре Telegram-канал SHOT писал, что у защитника футбольного клуба «Олимп Кромы» случился инсульт во время матча в Орле, мужчину увезли в реанимацию, где медики стабилизировали его состояние. Канал уточнял, что 20-летний спортсмен до этого на какие-либо проблемы со здоровьем не жаловался, сейчас его состояние стабильное.