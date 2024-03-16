На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Ноглики на Сахалине

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Самолет DHC-6 Twin Otter выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Ноглики на Сахалине, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. На борту находились двое членов экипажа. По данному факту проводится проверка.

Инцидент произошел в 11:35 по местному времени (3:35 мск). По предварительным данным, самолет выполнял чартерный технический рейс. Telegram-канал SHOT пишет, находившиеся на борту не пострадали.

Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов в зимнее время, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб, — говорится в сообщении ведомства.

В январе сообщалось, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту лайнера находились 169 пассажиров. Причиной происшествия стали неблагоприятные условия: коэффициент сцепления с ВПП не соответствовал установленным нормам. Как сообщали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, за медицинской помощью никто из пассажиров не обращался.