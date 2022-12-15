Раскрыты подробности крушения рыболовецкого судна на Сахалине РИА Новости: 13 членов экипажа потерпевшего крушение судна на Сахалине эвакуировались

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В Хабаровске экипаж севшего на мель рыболовецкого судна эвакуировался на плот, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, корабль сел на мель из-за сильного ветра и плохой видимости, после чего его повалило на бок. На борту находились 13 человек.

Судно повалило набок, 13 членов экипажа эвакуировались на плот и находятся возле судна, — рассказал собеседник агентства.

Об инциденте с рыболовецким судном стало известно утром 15 декабря, он произошел в районе острова Парамушир.

В конце февраля танкер-химовоз Millenial Spirit под молдавским флагом и с российским экипажем на борту подвергся обстрелу в Черном море. Кто именно стрелял, установлено не было. На борту корабля вспыхнул пожар.

Так как оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. Позднее замглавы агентства водного транспорта Молдавии Вадим Половайки уточнил, что всех членов экипажа удалось спасти, двое из них были в тяжелом состоянии.