На Сахалине разыскивают нескольких сбежавших с карантина человек

https://static.news.ru/photo/06bcd4c6-7aea-11ea-93c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают несколько человек, которые сбежали с карантина по коронавирусу, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, в связи с происшествием пришлось в срочном порядке собирать комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Утро 10 апреля началось с поиска этих людей. Работаем совместно с управлением ФСБ и полицией, — уточнил он.

Лимаренко не уточнил число сбежавших, однако отметил, что их будут разыскивать круглосуточно сотни сотрудников.

Губернатор также рассказал, что сейчас лечение от коронавируса проходят семь человек, которые болеют им, «как обычным гриппом», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что хоккеист Евгений Малкин поделился подробностями страшной картины с коронавирусом, которая сейчас происходит в Нью-Йорке. Спортсмен, однако, не теряет надежду, что вся эта «передряга» закончится и человечество сумеет её победить.