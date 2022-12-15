На Сахалине рыболовецкое судно с 12 людьми на борту потерпело бедствие

Фото: Jashim Salam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Сахалине в районе острова Парамушир крупное рыболовецкое судно потерпело бедствие, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как уточняет источник, на его борту находится 12 человек. Сейчас они выбросили в море плот для эвакуации. На данный момент никто не пострадал.

Судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации. Всего на борту 12 человек, — рассказал собеседник агентства.

В конце февраля судно Millenial Spirit (танкер-химовоз) под молдавским флагом и с российским экипажем на борту подвергся обстрелу в Черном море. Кто именно стрелял, установлено не было. На борту корабля вспыхнул пожар. И так как оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. Позднее замглавы агентства водного транспорта Молдавии Вадим Половайки уточнил, что всех членов экипажа удалось спасти, двое из них были в тяжелом состоянии.