На Сахалине погиб раненый краснокнижный лебедь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Сахалина спасли раненого лебедя, занесенного в Красную книгу России. Как сообщает АСТВ, неравнодушные граждане увидели на берегу птицу с перебитым крылом и передали волонтерам. Однако она умерла от заражения крови.

О редкой птице, которая бродила по побережью Невельского района, местные жители сообщили в фонд защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин». Прибывшие на место волонтеры в течение дня дежурили у моря, чтобы птица не попала в руки браконьеров. После чего лебедя удалось поймать, и его перевезли на лечение в Холмск. Ветеринары приняли решение ампутировать крыло, поскольку рану птица получила более недели назад, сообщил руководитель фонда Александр Иванов. Однако лебедь не дожил до начала операции из-за начавшегося сепсиса.

Ранее умер спасенный в Красноярском крае белый медведь Диксон, которого в прошлом году обнаружили на острове с огнестрельными ранениями и парализованными конечностями. Причиной его смерти стала сердечно-легочная недостаточность. Как рассказали представители Московского зоопарка, зверь болел на протяжении года, к его лечению привлекали лучших ветеринарных врачей, нейрохирургов и специалистов по реабилитации. Диксон скончался во сне 20 сентября.