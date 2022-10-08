На Сахалине ответили Зеленскому на «признание» южных Курил японскими Губернатор Сахалина Лимаренко назвал нелепыми решения Украины признать Курилы японскими

Фото: limarenko_official/vk/com

Валерий Лимаренко

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления украинских властей о принадлежности Курильских островов. В России давно поставили точку в данном вопросе, отметил он в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о подписании указа с «признанием» российских южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии». За такое же решение проголосовала и Верховная рада.

Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты, — подчеркнул губернатор Сахалина.

Лимаренко добавил, что россияне в 2020 году проголосовали за поправки к Конституции РФ, тогда и была поставлена точка в вопросе о принадлежности Курил.

Ранее Владимир Зеленский объявил о подписании указа о признании южных Курильских островов «территорией Японии». Свой указ украинский президент обосновал «общепринятыми нормами и принципами международного права», которые предусматривают «принцип территориальной целостности».