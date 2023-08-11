На Сахалине туристы отхлестали больного морского котика мертвой рыбой

Фото: Фонд защиты природы «Зелёный Сахалин»

На Сахалине нетрезвые туристы избили мертвой рыбой больного морского котика, сообщили изданию «Подъем» активисты из фонда «Зеленый Сахалин». По их словам, животное замучили до такой степени, что оно спряталось под машиной приехавших зоозащитников. Состояние животного улучшилось, на туристов не стали подавать жалобу в полицию.

Мы были в пути, когда люди конфликтовали с туристами, которые нехорошо себя вели по отношению к животному. У нас была информация со 112 о больном животном, мы выехали выяснить ситуацию. Ей действительно понадобилась помощь, — рассказал один из активистов.

Зоозащитники предполагают, что у животного воспаление легких, но точный диагноз будет известен позднее. Они отметили, что именно из-за болезни морской котик не уплывал в море.

Ранее сообщалось, что в Подольске мужчина выбросил спаниеля из окна 11-го этажа. Полуживого пса обнаружили местные жители под окнами многоэтажки. На помощь приехал зооволонтер Игорь Айрапетян, который отвез животное в ветеринарную клинику. У собаки были сломаны задние лапы, впоследствии она умерла. По информации канала, хозяина собаки задержали.

До этого житель Москвы избил кота возлюбленной по кличке Чарли. Мужчина решил наказать животное, ударив его кулаком по голове и туловищу. По его словам, после этого кот поник и «как будто заснул». Он решил его помыть и оставил в ванной, где питомца обнаружила хозяйка. От полученных повреждений у кота произошло кровоизлияние в мозг. Животное скончалось спустя сутки в реанимации.