На Сахалине осудили военнослужащего за самовольный уход из зоны СВО Военнослужащего из Красногорска осудили за самовольный уход из зоны СВО

Фото: Минобороны РФ

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении места службы, сообщает ТАСС. Мужчина получил наказание в виде тюремного заключения сроком в семь лет.

Уточняется, что он без уважительных причин 7 июня 2023 года не явился после отпуска на боевую позицию воинской части в Донецкой народной Республике. После чего улетел в Красногорск. Спустя несколько месяцев его отыскали.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда, — рассказали в суде.

Похожий случай произошел на Сахалине примерно месяц назад. Военнослужащий самостоятельно покинул воинскую часть в октябре 2022 года, чтобы уклониться от прохождения службы. После этого он нашел работу в Ногликском районе Сахалинской области, скрыв свою принадлежность к Вооруженным силам России. Сотрудники полиции задержали дезертировавшего, когда он пытался заменить паспорт. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор подполковнику Анатолию Бондареву и майору Дмитрию Дмитракову. Их признали виновными по части 2 статьи 340 УК РФ «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» и приговорили к четырем годам тюрьмы каждого.