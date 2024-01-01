Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Администрация Владивостока объявила угрозу цунами после произошедшего в Японии землетрясения. В Telegram-канале администрации предупредили, что волна ожидается со стороны Уссурийского залива, ее высота может достичь 0,3 метра. Рыбакам и другим планирующим выйти в море предписано срочно вернуться на берег.

Согласно информации Центра «Цунами», волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 (12:36 мск), — говорится в сообщении.

Угрозу цунами также объявило Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления регионального МЧС России. По данным ведомства, спасатели организовали эвакуацию населения в безопасные места, а на западных побережьях Сахалина включили систему оповещения. Позднее информацию об эвакуации опровергли.

Между тем начальник Сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская уточнила NEWS.ru, что тревожная ситуация сохраняется не только на Сахалине, но и в Приморье. По ее словам, специалисты отслеживают положение дел, исходя из того, что происходит в Японии.

В настоящий момент тревога в действии, мы отслеживаем ситуацию, смотрим, как распространяется цунами по японскому побережью, в какой степени угроза к нам придет. Мы просто смотрим, что происходит в Японии. Максимальное проявление было вблизи эпицентра — размах колебаний около 120 см, тревога в действии, не только на Сахалине, но и в Приморье, — подчеркнула Ивельская.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Экстренные службы Японии позднее объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.