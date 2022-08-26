На Сахалине мать с ребенком выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Сахалине в городе Холмск жилища вместе с ребенком выпрыгнули из окна четвертого этажа горящего здания. Внизу их поймали очевидцы, которые предварительно натянули одеяла.

По информации местных СМИ, в плену у пламени оказалась женщина и двенадцатилетний ребенок. Отмечается, что мальчик и женщина серьезно не пострадали, они отделались ушибами.

Диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого дома на улице Советской, подтвердили в МЧС по Сахалинской области, передает агентство ИАСАХ.КОМ. Первая бригада пожарных прибыла через пять минут. К моменту прибытия спасателей площадь разрастающегося пожара составляла 10 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 12 человек.

Ранее в Бендерах (Приднестровье) семилетняя девочка подожгла квартиру. Сначала она от скуки подожгла бумагу и игрушки, но когда начался пожар, испуганный ребенок выбежал на улицу. В это время мать пыталась потушить огонь, но он уже охватил всю квартиру. Отмечается, что девочка, судя по ее эмоциям, не жалеет о случившемся.