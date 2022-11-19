На Сахалине эвакуировали всех жильцов загоревшейся двухэтажки

Фото: СК РФ

На Сахалине все жильцы загоревшегося дома в Тымовском эвакуированы, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что на месте работают спасатели и пожарные, устраняя последствия пожара, а причины возгорания уточняются.

Всех жильцов эвакуировали, они находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. Всем людям предложены места в пункте временного размещения, — написал Лимаренко.

Глава региона уточнил, что погорельцам в кратчайшие сроки окажут необходимую помощь.

О том, что в Тымовском начался пожар стало известно вечером. Как сообщают местные жители в социальных сетях, пламя охватило жилой дом — площадь возгорания составила 400 кв. метров. Информации о пострадавших или жертвах нет.

Утром в Тымовском произошло еще одно ЧП. По информации экстренных служб, в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего обрушился целый подъезд. В результате инцидента погибли девять человек, из которых четверо — дети.

После трагедии возбуждено два уголовных дела, они переданы в центральный аппарат Следственного комитета. В Тымовском районе Сахалина объявлен траур.