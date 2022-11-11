На Сахалине без огласки ввели режим ЧС В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за птичьего гриппа

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Власти Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации в городе из-за рисков распространения птичьего гриппа, сообщает портал «Сах.ком» со ссылкой на постановление администрации. В публикации говорится, что режим ЧС был негласно объявлен еще 5 ноября в связи с выявленной вспышкой гриппа на территории местной птицефабрики, однако заявление было обнаружено лишь спустя неделю.

Администрация города Южно-Сахалинска постановляет: ввести с 10.00 часов 05.11.2022 на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»; перевести с 10.00 часов 05.11.2022 в режим функционирования «чрезвычайная ситуация» органы управления и силы Южно-Сахалинского звена Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — говорится в опубликованном документе.

Местные власти никак не отреагировали на замечание о том, что заявление могло появиться лишь спустя неделю с момента введения в регионе режима ЧС.

Ранее орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин заявил, что вспышка птичьего гриппа на островах Фарн у берегов Великобритании не представляет опасности для России. Как объяснил специалист, несмотря на то что зараженные птицы являются перелетными, их колонии здесь не селятся из-за холодов. Эксперт подчеркнул, что случаи заражения птичьим гриппом среди людей были, но это очень редкое явление. Массовое заражение, как, например, при коронавирусе, исключено.