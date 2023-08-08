На Сахалине 22 человека эвакуировали из-за запаха газа в жилом доме

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Спасатели эвакуировали 22 жителей одного из домов Южно-Сахалинска после поступившего вечером 7 августа сигнала о запахе газа, сообщает Telegram-канал «Спасатели Сахалина». По его данным, специалистам пришлось проверить все помещения на предмет утечки газа.

Информация о запахе газа в подъезде дома на улице Украинской поступила дежурному в 23:19. Спасатели сначала эвакуировали жильцов, а затем провели разведку подвальных и подсобных помещений. Превышение предельной допустимой концентрации газов в доме они не обнаружили.

Поисково-спасательный отряд за последние сутки побывал еще на шести вызовах. Спасатели провели разведку подтопления жилых домов, дважды выезжали на ДТП, два раза помогали в медицинской эвакуации больных. Кроме того, отряд помог полиции вскрыть входную дверь в квартиру в доме на улице Дружбы. Там нашли мужчину, два дня не выходившего на связь. Он оказался жив, его передали медикам.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в Канске Красноярского края. До взрыва жильцы почувствовали запах газа. В результате взрывной волной в доме выбиты стекла, на одном из этажей начался пожар. На видео с места происшествия видны разрушенные квартиры на пяти этажах. По предварительным данным, пострадали три человека.