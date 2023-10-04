На рынке в Челябинске новым гражданам РФ вручили повестки в военкомат В Челябинске во время рейда бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске правоохранители провели рейд на Кременкульском рынке, чтобы выявить мигрантов в рамках операции «Нелегал-2023», сообщает управление МВД по региону. В ходе рейда 17 мигрантов, которые недавно получили гражданство России, получили повестки для явки в военкоматы.

На Кременкульском рынке во время рейда операции «Нелегал-2023» вручено 17 повесток для явки в военкоматы. Их отдали подлежащим воинскому учету лицам, получившим гражданство РФ, — пояснили в областном главке.

Также были составлены протоколы еще на двух мужчин из-за неисполнения обязанностей по воинскому учету. Обоим грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Во время рейда на рынке нашли семерых нарушителей миграционного законодательства. Вопрос о принудительном выдворении трех из них будут решать в суде. На данный момент полицейские устанавливают личности бизнесменов, на которых незаконно работали мигранты.

Ранее сообщалось, что частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкомат, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, это позволит актуализировать сведения о состоянии здоровья призывников и избежать ошибок при вручении повесток.