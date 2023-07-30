На руководство нацпарка Марий Эл завели дело после смертельного урагана Уголовное дело возбуждено после гибели людей при урагане в Марий Эл

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Уголовное дело завели на руководство национального парка «Марий Чодра» в Марий Эл, где из-за падения деревьев при урагане погибли восемь человек, сообщили в Telegram-канале СК РФ. По данным следствия, тела семи человек, включая троих детей, нашли на территории палаточного лагеря после расчистки побережья озер в Волжском районе ночью 30 июля, позже еще один человек, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице.

СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам, — говорится в сообщении.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются очевидцы произошедшего.

Ураган в Марий Эл поднялся вечером 29 июля. В комитете гражданской обороны и защиты населения республики сообщали, что в результате стихии в палаточном лагере на берегу озера Яльчик различные травмы получили 22 человека, в том числе шестеро детей. По данным МЧС по региону, при ураганном ветре также были повалены деревья в районе озера Таир в Звениговском районе.

Ранее мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов рассказал, что число погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми. По его словам, в больницах остаются 10 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии.