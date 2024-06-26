На руднике в Соликамске произошла авария ТАСС: при вспышке метана на руднике «Уралкалия» пострадали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На руднике «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае произошла вспышка метана, сообщили ТАСС представители компании. По данным источника агентства, пострадали два человека.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник пишет, что взрыв произошел на глубине 400 метров. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По нашим данным, пострадали двое рабочих — у них сильнейшие ожоги, им оказывается медпомощь. Из шахты эвакуировали около 200 человек. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в публикации канала.

Благовещенский городской суд в начале апреля арестовал замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности после инцидента на руднике Пионер.

Ранее правоохранители задержали в Амурской области двоих сотрудников управления Ростехнадзора в связи с подозрениями в халатности после ЧП на руднике Пионер. Задержанными оказались заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

В начале апреля во время плановых взрывных работ в шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошло обрушение, под завалами оказались пять человек, один из них погиб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.