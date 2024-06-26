На руднике «Уралкалия» сняли режим ЧП после вспышки метана «Уралкалий» снял режим ликвидации последствий аварий после вспышки метана

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

«Уралкалий»

«Уралкалий» снял режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на руднике в Соликамске в Пермском крае после вспышки метана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Там отметили, что пострадавшие госпитализированы, а производственные объекты компании вернулись в обычный режим работы.

В 11 часов 13 минут местного времени режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий снят. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили в компании.

Об инциденте на руднике в Пермском крае стало известно 26 июня. По некоторым данным, взрыв произошел на глубине 400 метров. Пострадали двое рабочих, у них сильные ожоги, им оказывается медицинская помощь. Из шахты эвакуировали около 200 человек.

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в Соликамске. Сотрудники ведомства проверяют, имеет ли место нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Благовещенский городской суд в начале апреля арестовал замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности после инцидента на руднике Пионер.