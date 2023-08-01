На россиянина завели дело о госизмене за желание присоединиться к ВСУ Житель Амурской области попал под статью о госизмене за желание воевать на стороне ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В отношении жителя Амурской области, который планировал уехать на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщает Telegram-канал Baza. В настоящее время мужчина находится под арестом.

Согласно информации спецслужб, россиянин, находясь в Благовещенске, создал себе условия для перехода на сторону противника. 17 июля его задержали за неповиновение сотрудникам полиции. Неделю спустя он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Орловской области задержали местного жителя, который собирался отправиться в зону СВО для участия в боях на стороне Украины. В ФСБ отметили, что он успел связаться с СБУ, погранслужбой и МИД Украины и сообщить им о своем намерении. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

В конце июля силовики задержали жителя Брянской области, планировавшего присоединиться к ВСУ. На него завели дело по статье о приготовлении к участию в вооруженном формировании с целью нанесения ущерба безопасности России.