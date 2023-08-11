На российской птицефабрике выявили птичий грипп На крупной птицефабрике в Башкирии обнаружили птичий грипп

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Птичий грипп обнаружили в крупной птицефабрике под Уфой, сообщили на сайте госкомитета Башкирии по ветеринарии, передает РИА Новости. Отмечается, что специалисты Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории продолжают исследования доставленных проб

Вечером 9 августа в Уфимскую районную ветеринарную станцию поступила информация от собственника АО «Птицефабрика «Башкирская» об увеличении падежа птиц с клинической картиной схожей с высокопатогенным гриппом птиц в одном из помещений села Авдон, — говорится в сообщении.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко положительно оценил инициативу Собянина о мерах предосторожности, однако подчеркнул, что распоряжение мэра не означает объявление карантина на вышеуказанных территориях.