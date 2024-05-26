Украинские дроны атаковали российское село Гладков: ВСУ атаковали двумя дронами-камикадзе село Муром в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Муром Шебекинского городского округа двумя дронами-камикадзе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Никто из мирных жителей не пострадал, пояснил глава региона.

В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект — без света временно остается сельскохозяйственное предприятие <...>. При втором взрыве поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. Оперативные службы работают на месте, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщал, что при обстрелах ВСУ Белгородской области в субботу, 25 мая, ранения получили 18 человек, среди них есть дети. По его словам, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, четверо находятся в реанимации. При этом погибли четыре мирных жителя.

25 мая пресс-служба Минобороны РФ информировала, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire. В ведомстве уточнили, что попытка атаки была пресечена около 22:30 мск.

Незадолго до этого губернатор рассказал, что украинские военные ударили беспилотниками-камикадзе по населенным пунктам Дроновка и Головчино в Грайворонском городском округе. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.