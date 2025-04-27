На российский регион совершена массированная атака Гладков: 67 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область

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ВС Украины

За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также противник выпустил свыше сотни боеприпасов по населенным пунктам. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Так, по селам Безымено, Козинка и Пороз Грайворонского округа ВСУ выпустили 40 боеприпасов и совершили атаки пятью беспилотниками. По населенным пунктам Краснояружского района противник выпустил 100 боеприпасов и направил 26 беспилотников. Еще 18 дронов ВСУ и девять боеприпасов атаковали Шебекинский округ. В результате атаки были повреждены частные дома, легковые автомобили, нарушено электроснабжение.

27 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. Еще пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 04:00 мск. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Ранее Гладков рассказал, что храмовый комплекс Новый Иерусалим, разрушенный в результате атаки украинских беспилотников, будет не только восстановлен, но и расширен. По его словам, до 9 мая планируется формирование попечительского совета и разработка мастер-плана предстоящих работ.