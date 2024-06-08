На российский регион произошла массовая атака дронов ВСУ Врио губернатора Смирнов: ВСУ пытались атаковать Курскую область 15 дронами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в течение дня атаковали приграничные районы Курской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет, есть поврежденная сельхозтехника, с ремонтом которой Смирнов пообещал помочь.

Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов, — написал он.

До этого Смирнов сообщил, что территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи.

Также в ночь на 29 мая украинские военные применили беспилотники для сброса взрывных устройств на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района Курской области. После удара возникло несколько пожаров, в том числе в двух домах. Их удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин.

Ранее Смирнов также известил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, уточнил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак.