На реке в поселке Челябинской области прорвало плотину В поселке Павловский Челябинской области прорвало плотину

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В поселке Павловский Брединского района Челябинской области на реке Утяжкин дол прорвало плотину, сообщила URA.RU. пресс-служба ГУ МЧС по региону. Там уточнили, что опасности для населенного пункта нет.

Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. Угрозы подтопления населенным пунктам нет, — заявили в ведомстве.

На месте сейчас работают сотрудники МЧС и администрация муниципалитета. Ведется мониторинг обстановки, осуществляется контроль за уровнем воды. Угроз не прогнозируется.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в затопленную Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории региона. Члены комиссии поддержали соответствующее решение единогласно.

Также недавно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка в зоне паводков. Президент потребовал организовать охрану имущества горожан.

Мэр Орска Василий Козупица резюмировал, что самая сложная ситуация с паводками наблюдается в Советском районе города, куда продолжает прибывать вода. По его словам, идет эвакуация жителей поселка Лесоторговый. В общей сложности затоплены 38 территорий.