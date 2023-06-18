На рейсе Красноярск — Москва два пассажира подрались и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самолете S7 Airlines, летевшем рейсом Красноярск — Москва, произошла драка. Двое мужчин повздорили, и разнять их не удалось даже бортпроводникам. Видео потасовки попало в Сеть.

Причины конфликта неизвестны. Драка продолжилась даже после приземления самолета. Один из мужчин швырялся в другого тапками и оскорблял противника, пока тот молча стоял. Позднее второй пассажир все же решил ответить обидчику, однако драку оперативно пресекла сотрудница аэропорта.

Ранее пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Магадан, авиакомпании «Россия» попытался выйти из летящего самолета — он поднялся с места и хотел открыть дверь, но его удалось остановить. Кроме этого, он вел себя агрессивно, а также разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел.

В середине июня в петербургском аэропорту Пулково пчелы сорвали вылет самолета. Насекомые облепили трап, подвезенный к лайнеру авиакомпании Nordwind, который должен был совершить рейс в Казань. Пассажиры из-за роя так и не поднялись на борт.