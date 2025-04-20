Начаты поиски виновных в аварии с теплоходом «Альфа» на Дону Прокуратура начала проверку после аварии с теплоходом «Альфа» на Дону

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Южная транспортная прокуратура начала проверку после аварии с теплоходом «Альфа» на Дону в Ростовской области, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Специалисты оценят исполнение требований по безопасности судоходства. Пострадавших и разлива нефтепродуктов на реке нет.

Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства по факту инцидента с теплоходом в Ростовской области, — сказано в сообщении.

Авария с «Альфой» произошла в ночь на 20 апреля. Теплоход ударился о нижние ворота шлюзовой камеры Кочетовского гидроузла. На борту находились 12 человек. Движение по гидроузлу было временно прекращено.

Ранее в порту Хомска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке топлива из танкера «Александр Кащук». Была организована работа по устранению последствий. Около судна специалисты установили боновые заграждения, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Прокуратура выяснит соблюдение законодательства при эксплуатации водного транспорта.

До этого стало известно, что носовую часть танкера «Волгонефть-239» и разломленное пополам судно «Волгонефть-212» решили накрыть саркофагами. Суда потерпели крушение в Черном море во время шторма в декабре 2024 года.