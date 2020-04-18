На расселение домов под Иркутском выделили ещё 1,3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f92d5014-818e-11ea-bbf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Правительство РФ выделило дополнительно 1,3 млрд рублей на расселение жителей Иркутской области из домов, пострадавших во время паводков летом 2019 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на то, что сейчас средства уходят на борьбу с коронавирусом, правительство выделило средства на дополнительное расселение людей из аварийных домов, — сообщил Хуснуллин в Instagram.

Он подчеркнул, что для жителей Тулуна и Нижнеудинска это будет «очень большая помощь».

Как писал NEWS.ru, молодёжная команда Народного фронта с самого начала подключилась к помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. Летом восстанавливали надворные постройки и откачивали воду из подполий, осенью юристы «Молодёжки ОНФ» консультировали жителей по вопросам оформления сертификатов и получения компенсаций, зимой ребята обеспечивали нуждающихся дровами и овощами. Последний раз общественники посетили наиболее отдалённые населенные пункты — деревню Паберега, а также посёлки Соляная и Аршан.

Летом прошлого года в Иркутской области в результате двух разрушительных паводков погибли 26 человек, в 135 населённых пунктах были подтоплены 11 тыс. домов.