На Рамзана Кадырова планируют заявить в СК из-за угроз «Новой газете»

https://static.news.ru/photo/463a962e-825b-11ea-a2dc-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин намерен заявить в СК и Генеральную прокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова. Такое решение связано с угрозами политика в адрес «Новой газеты».

Я обязательно в самое ближайшее время направлю очередное заявление по этому поводу в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. На мой взгляд, слова Кадырова содержат призыв к расправе и убийству, — цитирует Каляпина Znak.com.

По его мнению, слова Кадырова могут привести к непреднамеренному убийству. Такое в Чечне бывало неоднократно.

В Чечне механизм работает немного по-другому — Кадыров объявляет, кто его очень сильно раздражает и убийство кого он считал бы благом, а дальше находятся десятки его фанатов, которые могут поступить так, как он, скажем так, разрешил, — добавил Каляпин.

NEWS.ru ранее информировал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил высказывания Кадырова в адрес «Новой газеты». По его мнению, это было весьма эмоционально.