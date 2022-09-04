На Приморье надвигается супертайфун «Хинамнор»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. Здания на одной из улиц города и вид на морской порт

В ночь на 4 сентября супертайфун «Хинамнор» вышел в Восточно-Китайское море, в ближайшие дни он достигнет территории Приморского края, сообщает Примгидромет. Согласно прогнозам, 5 сентября в регионе начнутся сильнейшие дожди.

В ночь на 6 сентября начнется влияние тайфуна, дожди возобновятся и усилятся при приближении вихря. Наибольшее воздействие тайфуна на Приморье ожидается днем 6 и ночью 7 сентября: практически повсеместно пройдут сильные, во многих районах очень сильные дожди. На большей территории усилится ветер, на побережье до штормового, — говорится в сообщении Примгидромета.

Синоптики прогнозируют, что интенсивность тайфуна снизится 7 сентября, а 8 сентября погода начнет налаживаться — в регионе прекратятся дожди и ослабнет ветер.

Ранее стало известно, что в японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств. Кроме того, пострадали два человека. 70-летняя женщина была доставлена в больницу с травмой руки, а 80-летнего мужчину госпитализировали с травмой головы.