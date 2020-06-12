На преподавателя вуза в Якутии завели дело за взятки от студентов

https://static.news.ru/photo/2676cf14-ad63-11ea-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: ykt.sledcom.ru

Преподавателя Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (СВФУ) в Якутии задержали по подозрению в получении взятки от студентов за сдачу экзаменов.

В настоящее время он помещён под домашний арест. Ему может грозить восемь лет лишения свободы, сообщила и. о. старшего помощника главы СУ СК по республике Анна Колесник.

По информации следствия, задержанный получал деньги от студентов в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки, планирует привлечь к ответственности за клевету его бывших студенток. Речь идёт о девушках, заявивших о домогательствах со стороны профессора.