ВС РФ уничтожили на правом берегу Днепра 15 плавсредств ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Роман Кодрян

За минувшие сутки войска группировки «Днепр» уничтожили на правом берегу Днепра 15 плавсредств ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. По его данным, противник лишился двух боевых бронемашин, пяти станций радиоэлектронной борьбы, двух автомобилей и 28 пунктов управления беспилотниками. По информации Кодряна, огневое поражение нанесли авиация и артиллерия.

В течение суток потери ВСУ составили до 55 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 19 позиций, орудий и минометов. Артиллерийским огнем и применением ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 15 плавсредств, — сказал он.

На днях стало известно, что за сутки подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили два украинских плавсредства у правого берега Днепра. Как заявил начальник пресс-центра группировки, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 19 наблюдательных пунктов, девять позиций артиллерийских орудий и минометов, а также два склада ВСУ.

В Минобороны РФ накануне 9 Мая проинформировали, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области. В пресс-службе военного ведомства пояснили, что так бойцы расчета 122-мм реактивной системы залпового огня «Град» «черных беретов» из Севастополя поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.