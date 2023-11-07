На пожаре в Бурятии частично обрушилась кровля торгового центра На пожаре в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась кровля

Фото: t.me/mchs_official

В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МЧС России. В ведомстве уточнили, что до 73 увеличено число специалистов, задействованных в ликвидации возгорания.

В Бурятии на пожаре частично обрушилась кровля торгового центра. Всего в ликвидации задействовано 73 специалиста и 22 единицы техники, — отмечается в сообщении.

До этого пресс-служба МЧС России сообщала о работе на объекте 59 специалистов и 18 единиц техники. О пожаре в торговом центре «Гвоздь» стало известно 7 ноября в 04:05 (23:05 мск 6 ноября). К моменту, когда к ТЦ прибыло первое подразделение, горели стена и крыша здания. Позже пожар распространился на всю площадь крыши, составив 10 тыс. кв. м. Отмечалось, что угрозы перехода огня на соседние здания нет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на складе с упаковкой для корма животных ликвидировали пожар на площади 2,4 тысячи кв. м. Он возник вечером 5 ноября в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского района республики. Площадь распространения огня на складе возросла до 2,4 тысячи кв. м за пять часов. На тушении пожара были задействованы от РСЧС 42 человека и 23 единицы техники.