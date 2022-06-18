На повредивших литеру Z мужчин завели уголовное дело

Фото: gcheb.cap

На молодых людей, повредивших букву Z в Чебоксарах, завели уголовное дело по статье «вандализм», об этом сообщается на сайте МВД по Чувашии. Им грозит до трех лет лишения свободы. Также, каждому из них придётся заплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Участковым уполномоченным полиции в отношении местных жителей 22 и 24 лет составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности», — указано на сайте ведомства.

17 июня двое мужчин в Чебоксарах сломали постамент с буквой Z, который в центре города установили власти. Инцидент произошел рано утром на бульваре Купца Ефремова. Предположительно, часть пластика с буквы Z сорвали двое молодых людей. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.