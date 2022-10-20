На полигоне в Ленобласти осыпалась мусорная свалка

Фото: vk.com/spb_piter

На полигоне ТБО «Новый Свет-ЭКО» в Ленобласти осыпалась мусорная свалка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона. По информации председателя госэконадзора Ленинградской области Маринэ Тоноян, вероятной причиной схода откоса стали нарушения, зафиксированные при складировании отходов.

Вероятной причиной схода откоса террикона является нарушение технологии складирования отходов, а именно ее отсыпки не только грунтом, но и инертными материалами, которые обеспечивают достаточное и безопасное сцепление слоев, — заявила Тоноян.

В агентстве уточнили, что прокуратура начала проверку инцидента. На место происшествия выехал природоохранный прокурор и специалисты управления Росприроднадзора по Ленобласти. Также в близлежащий населенный пункт прибыла группа инспекторов и мобильная лаборатория для контроля состояния воздуха.

В пресс-службе компании «Новый Свет-ЭКО» уточнили, что рабочие приступили к ликвидации схода свалочных масс. Отмечается, что залповых выбросов свалочного газа, а также распространения запаха в ближайших населенных пунктах во время проверок зафиксировано не было. Полигон продолжил работу в штатном режиме.

При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме. Для контроля состояния атмосферного воздуха привлечена аккредитованная лаборатория. Результаты анализов проб будут представлены, — сказано в сообщении.

Подобная ситуация повторяется на полигоне не в первый раз. Ранее в сентябре 2022 года на свалке также произошел сход откосов, что привело к появлению неприятного запаха в соседних районах.

В Мурманской области ранее продали 20 тонн макулатуры через электронную биржу, представленную в сентябре Российским экологическим оператором. Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что площадка предоставляет гарантии выполнения обязательств перед участниками сделки и сокращает число посредников. Биржа ВМР позволяет совершать сделки по покупке-продаже вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.