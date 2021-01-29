На полицейского в КЧР завели дело из-за взятки бараном

https://static.news.ru/photo/5d28a764-62f1-11eb-9a61-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В Карачаево-Черкесии старший лейтенант полиции Алибек Чагаров стал фигурантом уголовного дела, получив взятку живым бараном. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Некоторое время назад Чагаров остановил автомобиль с двумя местными жителями. Выяснив, что они оба были в состоянии алкогольного опьянения, полицейский начал составлять протокол.

Нарушители предложили ему «договориться». Поскольку денег у них не было, в качестве вознаграждения старший лейтенант получил барана.

Об инциденте стало известно руководству Чагарова, и в отношении него возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ), сообщает издание Baza.

Ранее NEWS.ru писал, что в КБР попался на взятке в 100 тысяч рублей старший советник юстиции Тимур Хавпачев. Полученное им незаконное вознаграждение являлось ежемесячным взносом, который представители ритуального бизнеса платили прокурору за покровительство.